CUPRA MARITTIMA – Di seguito una nota stampa del Comune di Cupra Marittima giunta in redazione il 30 luglio 2022:

“Al fine di combattere, in maniera più incisiva, il fenomeno delle deiezioni animali lasciate a terra e non raccolte dai proprietari degli amici a quattro zampe, è stata emessa un’apposita ordinanza sindacale che entrerà in vigore dal 1° agosto.

L’ordinanza dunque è mirata alla tutela della sicurezza, al decoro urbano e all’igiene pubblica.

Ricordiamo che, sempre a tal fine, nel dicembre scorso sono stati installati lungo il lungomare diversi cestini appositi per la sola raccolta delle deiezioni animali”.