SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ricorre domani, 31 luglio, Festa della Madonna della Marina, l’anniversario dei 90 anni dall’inaugurazione del lungomare di San Benedetto del Tronto, uno dei volti più belli e rappresentativi della città.

Con l’occasione, il Circolo dei Sambenedettesi vuole ricordare, attraverso un film documento, la figura di Luigi Onorati che, con una visione avveniristica e una capacità professionale di assoluto rilievo, fu protagonista di questa grande opera progettuale e ne guidò la rapidissima realizzazione. Il documentario a lui dedicato è incentrato sulla fase di progettazione e di realizzazione nel 1932 del nucleo di opere che trasformarono il centro cittadino e che determinarono quella svolta storica che diede al borgo peschereccio la vocazione turistica che ancora oggi lo caratterizza e verrà proiettato alla Palazzina Azzurra il 12 agosto, in occasione della tradizionale Serata Azzurra, che il Circolo dei Sambenedettesi organizza ogni estate.

Ad Onorati, che il Circolo dei Sambenedettesi ritiene meritevole di un omaggio della città più visibile e significativo del piccolo Largo Onorati vicino al monumento dei Caduti, si deve anche il progetto della Palazzina Azzurra. In ogni caso, il circolo, nella sua veste di istituto per la conservazione del dialetto e delle tradizioni popolari, continuerà nella sua opera di conservazione della memoria storica, nella convinzione che San Benedetto debba guardare alla propria storia e alle proprie radici e prendere esempio dalle grandi opere del passato per poter costruire il futuro.