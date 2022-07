SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Settore giovanile, si parte. La As Sambenedettese è lieta di comunicare che domenica 31 luglio, presso il centro sportivo Sabatino D’Angelo nel quartiere Agraria, i responsabili del settore giovanile incontreranno le famiglie e i ragazzi per illustrare loro il nuovo progetto per la stagione 2022-23”.

Così il club rossoblù in una nota ufficiale.

Alle ore 18 sarà il turno dei Giovanissimi (classi 2008-09), alle 19 invece spazio agli Allievi (classi 2006-07). L’incontro è aperto anche ai genitori e ai ragazzi che non hanno preso ancora contatti con la società.