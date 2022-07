SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato convocato per oggi, 30 luglio, con inizio alle ore 9, un nuovo Consiglio Comunale. Sono sette i punti all’ordine del giorno, tutti visualizzabili a questo link. Di seguito gli aggiornamenti minuto per minuto in diretta dal Municipio di San Benedetto.

ORE 9.03 – Inizia il Consiglio Comunale del 30 luglio.

ORE 9.14 – In seguito ad una breve interruzione di corrente e dopo un’iniziativa da parte del consigliere Canducci (seguìto poi dalla ferma posizione di tutti i consiglieri) sulla condanna dei fatti avvenuti nella giornata di ieri a Civitanova, riprende il Consiglio Comunale. Primo punto all’ordine del giorno: approvati i verbali relativi alla seduta del 18 luglio.

ORE 9.26 – Secondo punto all’ordine del giorno: interpellanza dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Annalisa Marchegiani per indurre l’amministrazione a modificare il regolamento per l’utilizzo dell’arenile affinché vengano previste, come la legge regionale permette, spiagge dove poter accedere con gli animali nell’ambito dello sviluppo del turismo “pet-friendly”. La replica dell’assessore Campanelli: “Abbiamo costatato problematiche risultate da una mancanza di progettualità e comunicazione di regole e normative esistenti. La normativa sul piano di spiaggia è complessa, per attuare decisioni innovative occorre un percorso ragionevole e duraturo. La questione dell’accesso dei cani in spiaggia va affrontato e superato il prima possibile. In questo percorso l’amministrazione comunale deve fare la sua parte: la zona nei pressi del torrente Albula non è mai stata una spiaggia. Sulla zona di spiaggia a nord del porto, invece, va chiarito che, pur avendo le caratteristiche di arenile, non è mai stata considerata spiaggia. La configurazione dell’arenile di San Benedetto ha suggerito all’amministrazione di lavorare su un’area a nord del porto. Si porteranno avanti i contatti con le autorità competenti per l’individuazione di tipologie e allestimenti necessari. Un’altra area suggerita è il tratto di arenile posto a sud del litorale, fino alla zona Sentina”.

Canducci: “Chi ha scritto questa risposta evidentemente va al mare ad Alba Adriatica. Occorre un progetto, un’idea, una visione e la determinazione da parte dell’amministrazione. Se pensate di attuare il vostro programma di mandato con gli uffici, auguri”.

ORE 9.43 – Terzo e quarto punto all’ordine del giorno: comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva di € 3.500 per le spese connesse alla cerimonia di consegna del Premio Truentum in programma il 31 luglio; comunicazione del prelevamento dal fondo rischi contenzioso per far fronte al pagamento di spese di giudizio per € 524,51.

ORE 9.45 – Discussione unica su quinto, sesto e settimo punto all’ordine del giorno (con votazione separata). Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per contabilizzare la somma di € 34.811,66 quale contributo regionale alle scuole dell’infanzia paritarie e di € 4.980,00 per dotare la Polizia Municipale di 2 biciclette a pedalata assistita; un’ulteriore variazione al bilancio per contabilizzare la somma di € 109.253 euro che lo Stato assegna per le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre e per prendere atto dei contributi di 2000 euro della Fondazione Carisap e di 5000 euro di Banca Generali destinati alla copertura delle spese per la mostra sulle ceramiche di Castelli che sarà inaugurata alla Palazzina Azzurra oggi, 30 luglio; l’approvazione di una nuova salvaguardia degli equilibri di bilancio, già oggetto di approvazione nella precedente seduta consiliare, prendendo atto al contempo delle nuove risultanze finali depurate delle variazioni non approvate in quella seduta. L’assessore Pellei sulla settima delibera: “Un atto prudenziale e di garanzia per la gestione dell’ente. Riprendendo le risultanze della salvaguardia, abbiamo ritenuto portare un riepilogo efficace alle variazioni avvenute. Questo atto è importante perché per predisporre questo atto è stata verificata una richiesta a tutti gli uffici, e le nuove risultanze sono state depurate”.

ORE 9.53 – Si apre la discussione. La consigliera Marchegiani tuona: “La discussione sul settimo punto mi lascia basita: mi aspettavo delle scuse da parte dell’assessore Pellei nei confronti del consiglio comunale. Il consiglio è stato convocato soprattutto per l’approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da approvare entro il 31 luglio. Nel consiglio del 18 luglio si è evidenziato che questa amministrazione non è in grado di governare la struttura. La struttura è garante della correttezza di ciò che arriva nel consiglio comunale. Oggi siamo tornati qui con una nuova delibera che umilia e offende il consiglio, al di là della sua disamina. La delibera non dice nulla, è scarna e non accompagnata da relazione. La struttura non può e non deve fare questi errori. Il consiglio comunale è sovrano. In materia di bilancio ed urbanistica, la struttura deve garantire la correttezza delle procedure. Davanti a questa delibera mi chiedo dove finisce l’incompetenza e dove inizia l’intenzionalità.

ORE 10.02 – Il consigliere Andrea Traini: “Sappiamo tutti cosa sia successo nel consiglio del 18 luglio. La maggioranza ha espresso un chiaro voto di sfiducia nei confronti del sindaco. La maggioranza di questo consiglio la terrà in vita, sindaco. Questa situazione noi, almeno in parte, l’avevamo prevista. Questa maggioranza ha evidenziato l’incapacità del fare squadra”. Canducci interviene: “Come ladri sono usciti dal consiglio per non contraddire il sindaco. Oggi si arriva a dare suggerimenti a Spazzafumo, è evidente la direzione che hanno preso Muzi, Bagalini e Traini. So dove sono le responsabilità, e lo sa anche il consigliere Traini. Ciò che è successo nello scorso consiglio è solo indice della confusione che c’è in giunta e nel sindaco. Il sindaco dice cose fantasiose: un equilibrio senza variazione ratificate non esiste”. Il consigliere di maggioranza Fabrizio Capriotti prende la parola: “L’ultimo consiglio comunale ero un po’ confuso. Ho riflettuto questi giorni: la nostra maggioranza è un po’ fuori dalle logiche. Noi ragioniamo per il bene comune e della città. Se questa delibera ha avuto qualche problema, la maggioranza si è espressa in questo consiglio comunale. Siamo tutti civici, abbiamo fatto una scelta e ce ne prendiamo la responsabilità. Lo scopo è quello di agire in maniera democratica e nel rispetto di tutti. Negli ultimi mesi l’amministrazione ha avuto un risveglio operativo: i lavori dell’assessore Capriotti e della giunta sono sotto l’occhio di tutti: l’amministrazione lavora per la città”. Arringa pesante da parte di Giorgio De Vecchis: “Se oggi siamo qui è perché non tutto va bene, questo è evidente. Sono emerse carenze forti tra consiglio e giunta; abbiamo un apparato tecnico del tutto insoddisfacente per i danni che ne conseguono. Nella scorsa seduta non c’è stato un dirigente e un segretario in grado di sospendere il consiglio, ecco perché oggi siamo qui. Sindaco, se siete con la macchina non siete con il consiglio. Il consiglio governa la macchina, punto. O lo capite o non andrete avanti”. Pasqualino Piunti dichiara: “Non c’è stata nessuna volontà di chiedere scusa alla città per l’errore. Non ci sono stati chiarimenti, con la giustificazione trovata nel fatto che non ci sia un partito? Un’amministrazione parla con gli atti”. La consigliera Bottiglieri: “Ci rivediamo di nuovo per queste variazioni di bilancio. Il grido che arriva dalla maggioranza è di allarme: come non condividere la paura della maggioranza, ma anche della minoranza, che le cose non stiano andando nel verso giusto”. Barlocci: “Il consiglio è l’organo politico di indirizzo e di controllo. Abbiamo fatto una scelta di coscienza, gli attacchi sono solo strumentali”.

ORE 10.51 – Dopo le dichiarazioni di voto da parte di Traini (negativo) e Carboni (negativo), si passa ai voti.

ORE 11.06 – Votazione della delibera numero cinque: 16 favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto. Il consiglio approva; approvata anche l’immediata eseguibilità.

ORE 11.08 – Votazione del sesto punto all’ordine del giorno: 17 favorevoli, 8 contrari. Il consiglio approva; votata successivamente l’immediata eseguibilità.

ORE 11.09 – Votazione del settimo punto all’ordine del giorno: 16 favorevoli, 9 contrari. Il consiglio approva; votata l’immediata eseguibilità.

ORE 11.11 – Il presidente Eldo Fanini dichiara concluso il consiglio comunale.