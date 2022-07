FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine.

Negli ultimi giorni, nel Fermano, i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato tre persone di origine nordafricana.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 29 luglio dall’Arma, deferimenti per reati contro il patrimonio (furto) e non solo.

Dovranno rispondere anche di mancata inosservanza del provvedimento di espulsione emesso nei loro confronti dalla Questura.