Gli eventi estivi dell’Utes proseguono a pieno ritmo nel mese di agosto.

Mercoledì 3 agosto ore 21 Circolo Nautico torna l’appuntamento con la musica classica con la terza edizione della rassegna “Sfiorando il mare” che vede la partecipazione del Maestro Marco Santini, violinista e compositore di fama internazionale, Lucia Santini al pianoforte e del soprano Rosa Sorice.

Marco Santini ha all’attivo premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Nel 2005 dà vita alla Mannheimer Ensemble, orchestra d’archi che raccoglie giovani talenti da tutto il mondo con sede in Germania. Attualmente ricopre il ruolo di primo violino di spalla e si è esibito anche in qualità di solista in sale e festival prestigiosi della Germania, Spagna, Grecia, Romania, Brasile, Argentina, Uruguay, Russia, Stati Uniti, Isole Faroe, Lituania, Cina, Mongolia, Giappone e Australia.

Da qualche anno si è cimentato nella composizione cercando di creare un genere nuovo: una musica contaminata dalla classica, dalla world music, dal jazz e dall’improvvisazione. Tra le sue composizioni troviamo opere che sono state utilizzate come colonna sonora per spettacoli teatrali, rappresentazioni religiose e documentari televisivi su Rai2, Rai International, Mediaset e TV2000..

Per il brano Il Cristo delle Marche ha ricevuto una lettera di complimenti e di ringraziamento da Papa Francesco il quale, dopo aver ascoltato personalmente la melodia, scrive: “Io benedico te, il Cristo delle marche e chi lo ascolta. Che il suono del tuo violino diventi una lode al Creato”.

Dopodiché è stato invitato ad eseguire il brano al Pantheon di Roma davanti alle più alte cariche dello Stato. Nel 2019 riceve i prestigiosi riconoscimenti Premio nazionale Franco Enriquez e Marchigiano dell’anno per le sue attività musicali realizzate in Italia e all’estero.

La serata è con ingresso libero previa prenotazione ai numeri 3476581180/3490585540