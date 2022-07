SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer U20 batte 2-4 Pisa nella quarta giornata di campionato a Viareggio e tiene vivo il sogno Scudetto.

Prestazione meravigliosa dei giovani rossoblù allenati da mister Gianluigi Rossetti, che salgono a quota 6 punti in classifica bissando la grande impresa dell’esordio contro i padroni di casa e campioni d’Italia in carica viareggini.

Decisiva la tripletta del solito scatenato Nicolò De Baptistis e il gol di Pierfrancesco Maselli, che rendono vane le reti toscane firmate Nordio e Marchetti. Adesso venerdì 29 luglio servirà sperare in incastri positivi nei risultati di Pisa-Terracina e Viareggio-Cagliari per strappare il pass verso la semifinale tricolore di sabato 30.

Peccato per le due sconfitte immeritate con le stesse Cagliari e Terracina, ma resta la soddisfazione massima per quanto fatto vedere in campo nonostante il gap di esperienza tra la Samb e tutte le altre rivali, che possono contare su tanti giocatori già protagonisti nelle rispettive prime squadre.

Queste le parole dell’allenatore rossoblù Gianluigi Rossetti, che applaude il gruppo nel post match: