SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è appena conclusa la quarta giornata della San Benedetto Tennis Cup, e non sono mancate le sorprese. Eliminato il campione degli Internazionali di Trieste Francesco Passaro, che non è riuscito a contrastare il gioco offensivo di Andrea Vavassori. Il piemontese, a sua volta eliminato in doppio con la vera star del torneo Dustin Brown, si è imposto col punteggio netto di 6-0 6-3.

Vince per ritiro il brasiliano Pedro Boscardin Dias, mentre il giovane italo-argentino Luciano Darderi batte in rimonta l’ungherese Fabian Maroszan. Domani, tuttavia, Darderi dovrà vedersela con il sorprendente 24enne novarese Giovanni Fonio, autore di una prestazione da incorniciare contro il portoghese Ferreira Silva nell’ultimo match in programma sul Campo Centrale. Fonio, proveniente dalle qualificazioni, ha incantato il pubblico sambenedettese con colpi di categoria superiore, potenza e tocco sublimi che lo proiettano tra i favoriti del torneo.

La giornata di venerdì 29 luglio propone spunti interessanti sia nel programma di singolare che in quello di doppio. Si inizia alle 15 con Andrea Vavassori contro Pedro Boscardin Dias, si prosegue con il sorprendente Raul Brancaccio che se la vedrà con il solido Matteo Arnaldi, per concludere con il derby NextGen azzurro Fonio-Darderi e il big match tra la testa di serie numero 1 Pellegrino e il campione uscente Renzo Olivo. Nel doppio, spicca la sfida tra i giovani italiani Passaro/Arnaldi e l’ex 37 al mondo Lukas Rosol, in gara con Maroszan.