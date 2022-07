RAVENNA – Terzo posto per Giorgio Nibbi alla Coppa Aico svoltasi a Ravenna, una grande festa della classe optimist che ha visto giungere in Romagna circa 450 atleti da tutta Italia.

Anche questa volta il Cns è sul podio con il giovane velista rivierasco che si è attestato sul gradino più basso nella categoria cadetti, alla quale hanno preso parte ben 130 barche.

Seguono Alberto Nibbi 26° e Lorenzo Maggitti che alla sua prima regata con più di 70 barche non si è scoraggiato troppo. Nella categoria juniores, ottimi passi avanti per Alessandro Costa che chiude le prove in continuo miglioramento. Non ha nascosto la sua soddisfazione il direttore tecnico del settore vela Andrea Novelli.