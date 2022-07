MARTINSICURO – Applausi e complimenti hanno accompagnato lo svolgimento del saggio delle Sirene del Nilo di Debora e Ingrid Ciriaco e di Bruna Coku e della scuola di ballo Lady Star della Maestra Giovanna Matalucci.

Il Pattinodromo di Martinsicuro ha ospitato l’atto conclusivo di un anno di lezioni nel corso del quale non è stato sempre semplice allenarsi per via dell’emergenza sanitaria, ma che è stato vissuto in modo favorevole da circa quaranta atleti che hanno preso parte alla piacevole serata, ripresa dalle telecamere di Centro Italia Sport grazie alle riprese di Gabriele Viviani e di Serafino Tarquini.

L’amministrazione comunale di Martinsicuro non ha fatto mancare il suo apporto, con la presenza dei consiglieri Alessandro Casmirri e Lorenzo Ritrovati, così come l’Uisp Abruzzo era presente con Antonio Ercolano e con Sara Bianchetto. Tutti hanno sottolineato come la presenza di queste due scuole sul territorio martinsicurese sia una garanzia di qualità per l’attività agonistica e di come fare sport sia sempre un modo gradevole di tenersi in forma.

Una trentina le coreografie presentate in totale dalle allieve e dagli allievi dei vari corsi, oltre alla partecipazione straordinaria, molto applaudita, di Marcella Coccia e Claudio Di Gennaro, pluricampioni di danze standard e liscio unificato che hanno iniziato la propria carriera di ballerini nella scuola Lady Star.

Hanno collaborato per la riuscita della manifestazione l’amministrazione comunale di Martinsicuro, il comitato territoriale dell’Uisp di Teramo, Giacomo Coccia, Gabriele Viviani, Serafino Tarquini, Peppe Di Caro, Walter Angeloni e la D’Antonio Casalinghi di Martinsicuro.