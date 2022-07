SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Happy Car Sambenedettese Beach Soccer U20 è arrivata a Viareggio per inseguire il sogno delle finali Scudetto

I giovani rossoblù allenati da mister Gianluigi Rossetti hanno attualmente 3 punti in classifica, frutto della grande impresa all’esordio in campionato con i padroni di casa e campioni d’Italia in carica del Viareggio. Poi due sconfitte immeritate contro formazioni più collaudate come Cagliari e Terracina, con la Samb che ha tenuto testa ad entrambe fino alla fine sfiorando anche il colpaccio.

Oggi, giovedì 28 luglio, servirà battere Pisa per restare in corsa verso il tricolore: appuntamento dalle ore 18 in diretta streaming su Eleven Sports.

Presenti anche le stelline Nicolò De Baptistis e Thomas Cameli, già protagonisti in prima squadra per l’orgoglio di tutta la società rossoblù. Out, invece, il capitano Andrea Fiscaletti.