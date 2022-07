SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per tutti gli italiani residenti al di fuori dei confini nazionali e iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero – Aire, com’è consuetudine sarà possibile esprimere per corrispondenza il proprio voto alle elezioni politiche in programma per domenica 25 settembre: la scheda e l’ulteriore materiale utile verrà inviato loro dagli uffici consolari dei Paesi di residenza.

In alternativa, l’elettore iscritto all’Aire può optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.

L’elettore che intenda esercitare il proprio diritto in questa modalità dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio Consolare entro domenica 31 luglio (cioè entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni), presentando l’apposito modulo compilato e firmato.