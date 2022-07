GROTTAMMARE – Lo stato di salute del bilancio è al centro della prossima seduta del Consiglio cittadino, convocato a Palazzo Ravenna giovedì pomeriggio 28 luglio.

Di seguito gli interventi in ordine di tempo.

ORE 17 Inizia il Consiglio Comunale.

ORE 17.05 Prima interrogazione da parte della consigliera Manigrasso relativamente alla verifica delle prestazioni della segnaletica orizzontale sul territorio. “Ci chiediamo come mai la corretta visibilità della segnaletica dura così poco, è un problema che coinvolge tutta la cittadinanza”.

ORE 17.05 La replica del sindaco Piergallini: “Il degrado della segnaletica in alcuni tratti, come la Nazionale, è maggiore per via dell’alto numero di veicoli giornalieri che vi circolano. Vedrete che sul nuovo tratto della statale, appena riasfaltato, la segnaletica orizzontale sarà molto più resistente”.

ORE 17.30 Si passa alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza Vesperini e Ciocca, riguardo il bando di concessione per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica per veicoli, all’applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, nr. 150, sulla valutazione dei dipendenti, alla messa in sicurezza di un marciapiede in via Manzoni a Zona Ascolani, alle modalità di esecuzione della raccolta differenziata (gruppo Città Unica-Centrodestra unito). La replica del sindaco: “I decreti sono stati decisi nell’ottica del miglioramento della città. I nostri obiettivi sono l’ttimizzazione dei servizi, miglioramento della qualità urbana del territorio ed efficientamento dei servizi per la collettività.

ORE 18 Ora l’assise si confronterà nuovamente sul gemellaggio tra il comune di Grottammare e il comune rumeno di Giurgiu. L’iter è stato avviato a fine 2021.

ORE 18.05 Il consiglio approva all’unanimità.

ORE 18.10 Si passa alla verifica della variazione del bilancio di previsione, in ottica Pnrr. Questi i punti toccati dal consigliere Rocchi:

720mila euro per la costruzione di una nuova mensa; tale contributo rientra nel PNRR – Piano di

estensione del tempo pieno e mense Istituto comprensivo G. Leopardi (fabbricato scolastico in via

Toscanini);

– sempre nell’ambito del PNRR – all’interno dell’azione “Miglioramento dell’efficienza energetica” sono stati assegnati 240mila euro per l’efficientamento energetico del teatro Kursaal a cui si aggiungono 60mila euro di fondi comunali finanziati con mutuo;

– nel settore della disabilità, il Comune ha ottenuto 50mila euro circa di contributi statali e regionali;

– quasi 17mila euro di contributo statale per il potenziamento dei Centri estivi;

– 10mila euro di contributo regionale per eventi culturali (Marche Storie);

– è stato incrementato di 5mila euro il finanziamento regionale per il progetto “La citta parlante –L’accessibilità della bellezza” a cui sono stati aggiunti 5mila euro di fondi comunali;

– circa 8mila euro di contributo statale per l’acquisto di libri presso la biblioteca comunale;

– 49mila euro è la previsione di spesa per le elezioni politiche del 25 settembre (che saranno interamente rimborsate dallo Stato).

Infine, poco più di 160mila euro è il maggior incasso di entrate tributarie a seguito dell’attività di accertamento dell’ufficio Tributi.

ORE 18.15 Vesperini: “Il nostro voto è favorevole perchè il Pnrr è un’occasione per arricchire il patrimonio della città di Grottammare. Dispiace che la mensa non venga fatta anche nella scuola di zona Ascolani, dove attualmente i bambini mangiano in una palestra, ma ci auguriamo che venga realizzata in futuro”.

ORE 18.20 Si passa al voto sulla variazione di assestamento generale, l’Area finanziaria segnala l’iscrizione in bilancio di diversi contributi ottenuti dall’ente: il consiglio approva all’unanimità.

ORE 18.30 L’opposizione fa dichiarazione di voto contraria alla verifica di bilancio: “Ci aspettiamo una verifica più limpida, che non tenga conto solo dei tecnicismi”.

ORE 18.35 Con 10 favorevoli e 3 contrari il consiglio approva.

ORE 19.00 Scintille in sala tra la consigliera Manigrasso e l’assessore al Commercio Rossi. La consigliera accusa l’assessore “di non essere stato presente in assise nel corso di numerose sedute, oltre a numerose inadempienze su interrogazioni relative al suo assessorato”. La replica dell’assessore: “Mi presenti un documento in cui riporta le volte in cui non ho risposto alle sue sollecitazioni dirette, io non ricordo di essere stato assente, se non sporadicamente per motivi lavorativi”. Il sindaco: “Come fa, consigliera Manigrasso, a criticare in modo così supponente senza aver preso mai in mano nessuna carta? Le sue critiche sono prive di fondamento, vuole solo sminuire il nostro lavoro. Noi non facciamo parole, spallucce ed offese, ma portiamo soldi concreti che trovate nel bilancio comunale”.

ORE 19.10 Interrogazione della consigliera Manigrasso sulla sincronizzazione dei semafori e dell’onda verde sulla statale. Il sindaco replica che sono stati già fatti approfondimenti col comando di Polizia e che l’onda verde è possibile solo in due semafori in via Galilei, perchè gli altri sono troppo distanti fra loro e non c’è la possibilità di sincronizzarli.

ORE 19.30 Finisce il Consiglio comunale.