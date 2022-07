Salone del Libro di Torino, l’assessore Lina Lazzari presenta due progetti innovativi della biblioteca comunale

Il primo intervento consiste in una biblioteca itinerante per il prestito, il reference e le iscrizioni allestita a bordo di un furgone Ape Car; l'altro progetto, invece, si articolerà in incontri interdisciplinari tra arte, musica e letteratura per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

di Gianluigi Clementi