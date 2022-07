SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò”, così cantava Mina nel 1967 e così potremmo cantare noi oggi, giovedì 28 luglio, all’indomani del passaggio della banda di San Benedetto con le sue majorettes al centro della città in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Marina.

Il corpo bandistico di San Benedetto, presieduto da Mario Gabrielli per il quarantottesimo anno di fila e diretto dal maestro Luigi Franco, può contare anche su una tradizione trentennale delle majorettes, preparate da Marinella Malavolta Gabrielli e guidate dalle veterane Alessandra e Annalisa Coccia, che si alternano nel ruolo di mazziera, ossia la majorette che marcia in testa e scandisce il tempo con il fischietto.

Grande successo di pubblico per la parata di mercoledì 27 luglio, conclusasi con un concerto all’incrocio tra via Calatafimi e viale Secondo Moretti, accompagnato dalle immancabili coreografie delle majorettes, che hanno incantato la città con il loro fascino senza tempo. Il prossimo appuntamento con la banda e le majorettes di San Benedetto è per mercoledì 10 agosto alle 21 sempre al centro della città.