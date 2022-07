CORROPOLI – Altri due appuntamenti in programma a Corropoli per il “CinquecentoJazz Summer Festival” e il Premio Alfredo Impullitti 2022, in occasione del ventennale della prematura scomparsa del Maestro, con il patrocinio ed il supporto del comune e della Presidenza del Consiglio Regionale. Presenterà le serate l’attore Elvezio Rosati.

Martedì 2 agosto, alle ore 21,15, nella splendida Piazza Pié di Corte, si esibirà il trio della compositrice e pianista romana Stefania Tallini nel progetto “Brasita“, ultimo lavoro realizzato insieme. Con lei ci saranno Gabriel Grossi all’armonica e Jaques Morelenbaum al violoncello, due dei nomi più illustri della musica brasiliana e riferimenti imprescindibili nella storia dell’evoluzione di questo genere.

Stefania Tallini, autrice di undici dischi a suo nome, collabora con grandi nomi del panorama internazionale come Gregory Hutchinson, Guinga, Gabriel Grossi, John Taylor, Enrico Pieranunzi, Dino e Franco Piana, Stefano Di Battista, Gabriele Mirabassi, Roberto Gatto, la Civica Jazz Band, oltre a Jaques Morelenbaum.

Jaques Morelenbaum ha collaborato con i maggiori esponenti del repertorio brasiliano, tra cui Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Egberto Gismonti, Maria Bethania e della musica internazionale come Ryuichi Sakamoto, Sting, David Byrne, Dulce Pontes e Cesaria Evora. Ha composto musica per il cinema, diretto orchestre sia classiche che sinfoniche e suonato come violoncellista in oltre 700 album.

Gabriel Grossi ha collaborato con grandi nomi della musica nazionale e internazionale, tra i quali Hermeto Pascoal, Chico Buarque, Milton Nascimento, Jacob Collier, Snarky Puppy, Winton Marsalis, Djavan, Ivan Lins e Guinga.

Sabato 13 agosto, il pianista Gadi Lehavi riceverà il “Premio Impullitti 2022 al giovane talento“, dopo il concerto che terrà insieme al Domingo Muzietti Trio, formato da Domingo Muzietti alla chitarra,

Massimo Giovannini al basso e Roberto Desiderio alla batteria. Bambino prodigio, giunto in pochi anni a essere considerato il pianista di più ampie promesse, già acclamato dalla critica internazionale e dal pubblico delle rassegne più importanti, Gadi Lehavi è anche legato alla figura del Maestro Chick Corea da poco scomparso ed è stato recentemente chiamato, insieme ai più importanti pianisti della scena internazionale, a prendere parte a un concerto in sua memoria.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il cinema teatro in via San Giuseppe, sempre a Corropoli.

L’ingresso è libero.



Per informazioni: 349 6250487