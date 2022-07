SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si avvicina il gran finale degli undici giorni di festeggiamenti per la celebrazione della Madonna della Marina. In occasione della processione verso la Cattedrale di Santa Maria della Marina e dello spettacolo finale di domenica 31 luglio, la viabilità nell’area del centro cittadino subirà diverse modifiche per permettere lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

Sabato 30 e domenica 31 luglio, nel tratto di viale Marinai d’Italia compreso tra via Milanesi e via Bruni e sulla stessa via Bruni (in pratica, la viabilità circostante il faro) insisterà, dalle 18 fino a fine manifestazione, il divieto di sosta, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Dalle 16 di domenica il divieto insisterà anche sul lato est del parcheggio del ponte sull’Albula, in via delle Tamerici, via Pasqualini e sul parcheggio alla radice del molo sud.

Inoltre, domenica 31 luglio, in occasione dello spettacolo pirotecnico conclusivo, a partire dalle 23 il tratto nord del lungomare compreso tra largo Trieste e viale Marinai d’Italia sarà interdetto al transito.

Interdetta anche ai pedoni la passeggiata pedonale del molo sud già a partire dalle 6 di sabato 30 luglio e fino alle 5 di lunedì 1 agosto per permettere alla ditta incaricata di predisporre area e attrezzature per i fuochi d’artificio.

Infine si segnala che, per permettere il passaggio della processione, domenica 31 luglio, dalle 18:30, lungo il percorso che collega la Banchina Malfizia a piazza Nardone il traffico verrà temporaneamente interrotto.

Il Comando di Polizia Municipale raccomanda come sempre di evitare di percorrere itinerari che conducano nei pressi dell’area delle manifestazioni, onde evitare di appesantire ulteriormente il traffico, e suggerisce caldamente di seguire percorsi alternativi o di usufruire dei mezzi pubblici.

A tal proposito, Comune e Start spa hanno disposto un’estensione straordinaria del servizio di bus navetta che, tra giovedì 21 e domenica 24 luglio, e nei giorni di sabato 30 e domenica 31 luglio, dalle 20 alle 2 del giorno successivo, collegherà l’area di parcheggio dello stadio comunale “Riviera delle Palme” a largo Trieste / viale Buozzi, permettendo così a coloro che vogliono vivere la festa di spostarsi verso il centro senza preoccuparsi del parcheggio.