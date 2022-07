COLONNELLA – A fine aprile scorso si era consumata una rapina a Colonnella.

Vittima una Sala Slot, bottino trafugato dal malvivente era di circa 1100 euro.

Il criminale si era fatto consegnare il denaro dai dipendenti che erano stati minacciati e strattonati.

I carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno fatto scattare subito le indagini per risalire al responsabile.

In una nota stampa dell’Arma, giunta in redazione il 28 luglio, i militari hanno riscontrato in un uomo di Tortoreto come il presunto responsabile ed è stato emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere approvata dall’autorità giudiziaria dopo i riscontri dei carabinieri.

Il fermato aveva perso, poco prima della rapina, del denaro giocando ai videopoker.