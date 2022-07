FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 27 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo.

Una squadra di vigili del fuoco della Centrale è intervenuta nel pomeriggio al Lido di Fermo per un incendio che ha coinvolto contatori Enel e quadri elettrici in un locale seminterrato. Domate le fiamme con l’ausilio di estintori, si è provveduto al controllo di tutto il locale con una termocamera per verificare se l’incendio si fosse propagato ad altri ambienti.