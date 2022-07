TERAMO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 27 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato circa trenta interventi a causa del maltempo che ha interessato il territorio provinciale. Abbondanti nubifragi, forti folate di vento e grandinate hanno colpito in particolare le zone di San Nicolò a Tordino, Bellante, Castellalto, Morro D’oro ed Atri. Principalmente i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere copertura divelte, alberi caduti ed elementi pericolanti. A San Nicolò A Tordino, in via Michelangelo, il forte vento ha provocato il distacco di un’ampia porzione della copertura di un condominio di quattro piani.

Il tetto in lamiera sandwich è caduto sulla strada sottostante provocando danni a quattro autovetture parcheggiate lungo la via. Si è reso necessario evacuare l’appartamento posto al piano più alto del condominio occupato da due anziani che sono stati sistemati in una struttura messa a disposizione dal comune di Teramo. In località Case Molino di Castellalto un albero di alto fusto cadendo ha tranciato i cavi della linea elettrica di media tensione dell’Enel bloccando l’ingresso di una lavanderia industriale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto sono intervenuti sulla statale 150 per rimuovere tre alberi caduti nel tratto di strada tra Morro d’Oro e Fontanelle di Atri. Al momento i vigili del fuoco di Roseto sono impegnati per rimuovere un grosso albero di quercia caduto sulla SP27 nella zona di Casoli di Atri.