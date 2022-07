TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 27 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Nel corso della serata di ieri una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Teramo ha effettuato un intervento per soccorrere delle persone rimaste bloccate per una frana avvenuta in località Piane del Fiume, nel comune di Isola del Gran Sasso. A causa delle abbondanti piogge cadute in zona, la piena del torrente che scorre in un’area impervia, a ridosso della strada comunale, ha trasportato a valle fango, detriti e massi che hanno invaso la carreggiata stradale che in parte è franata. Inoltre, l’acqua mista a fango e detriti è confluita nel canalone di Fossacesia da cui avviene la captazione per usi potabili da parte della società Ruzzo. In collaborazione con un mezzo meccanico messo a disposizione dal comune di Isola del Gran Sasso, si liberava la sede stradale e si portavano in salvo circa dodici persone rimaste bloccate con le proprie auto a monte della frana. Nel corso della mattinata di oggi un elicottero del Reparto Volo di Pescara ha sorvolato la zona per verificare le condizioni del corso d’acqua e le possibili evoluzioni del fenomeno franoso. La strada è stata chiusa alla circolazione veicolare in attesa dei lavori di messa in sicurezza e ripristino.