SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua a Porto d’Ascoli, in piazza Salvo d’Acquisto, “Una rotonda sul mare”, una serie di serate danzanti, organizzate dall’ associazione culturale “Arte Viva“.

Il prossimo appuntamento, come tutti i venerdì di luglio, è per il 29 luglio, alle ore 21,30, per poi proseguire anche venerdì 5, 19 e 26 agosto, sempre alla stessa ora. Liscio, anni ’60 e balli di gruppo con musica dal vivo in compagnia di diversi musicisti e cantanti animeranno la piazza insieme a tutti coloro che vorranno partecipare a queste serate in allegria.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: artevivaassociazione@gmail.com.