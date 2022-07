SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio comunale è stato convocato per sabato 30 luglio con inizio alle ore 8.

Questi i più importanti punti all’ordine del giorno:

– un’interpellanza dei consiglieri comunali Paolo Canducci e Annalisa Marchegiani per indurre l’amministrazione a modificare il regolamento per l’utilizzo dell’arenile affinché vengano previste, come la legge regionale permette, spiagge dove poter accedere con gli animali nell’ambito dello sviluppo del turismo “pet-friendly”.

– la comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva di € 3.500 per le spese connesse alla cerimonia di consegna del Premio Truentum in programma il 31 luglio;

– la comunicazione del prelevamento dal fondo rischi contenzioso per far fronte al pagamento di spese di giudizio per € 524,51;

– la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per contabilizzare la somma di € 34.811,66 quale contributo regionale alle scuole dell’infanzia paritarie e di € 4.980,00 per dotare la Polizia Municipale di 2 biciclette a pedalata assistita;

– un’ulteriore variazione al bilancio per contabilizzare la somma di € 109.253 euro che lo Stato assegna per le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre e per prendere atto dei contributi di 2000 euro della Fondazione Carisap e di 5000 euro di Banca Generali destinati alla copertura delle spese per la mostra sulle ceramiche di Castelli che sarà inaugurata alla Palazzina Azzurra il 30 luglio;

– l’approvazione di una nuova salvaguardia degli equilibri di bilancio, già oggetto di approvazione nella precedente seduta consiliare, prendendo atto al contempo delle nuove risultanze finali depurate delle variazioni non approvate in quella seduta.