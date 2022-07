SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 26 luglio, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– l’assegnazione di un contributo di € 600,00 all’associazione “Associazione Imprese di Pesca” per la copertura delle spese necessarie a produrre la documentazione necessaria alle autorizzazioni per l’esecuzione della processione in mare del 30 luglio 2022 in occasione della Festa della Madonna della Marina;

– una variazione agli stanziamenti di cassa per far fronte a richieste di pagamento superiori rispetto a quanto inizialmente atteso;

– il prelevamento di € 3.500,00 dal fondo di riserva per lo svolgimento della cerimonia di assegnazione del Premio Truentum 2021 e 2022, che si terrà domenica 31 luglio alla Palazzina Azzurra;

– il prelevamento di € 524,51 dal fondo rischi contenzioso per il pagamento di spese di giudizio;

– indirizzi operativi per il “Kit Scuola A.S. 2022/23” che prevede, come ogni anno, l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto del materiale didattico a famiglie in difficoltà economiche;

– il potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso il Centro Iat di San Benedetto del Tronto, in aggiunta a quello garantito dal personale regionale, attraverso il progetto “VisitSanBenedetto” realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori Riviera delle Palme e che sta ottenendo un ottimo risultato nell’InfoPoint di Porto d’Ascoli.