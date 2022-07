FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine.

In questi giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone nel Fermano per furto ai danni di uno stabilimento balneare.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 27 luglio, dall’Arma, provvedimenti emanati dopo gli accertamenti compiuti dai carabinieri, uno di loro dovrà rispondere anche di effrazione.