SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ampio e variegato si presenta il programma concertistico della nuova stagione estiva organizzata dalla Gioventù Musicale d’Italia, un calendario che darà spazio a tanti generi musicali diversi, dalla musica classica a quella jazz, dalla voce all’opera, allo scopo di soddisfare un pubblico sempre più vasto. Abbiamo parlato con Rita Virgili, presidente della fondazione e organizzatrice degli eventi musicali, che, insieme al clarinettista Giuseppe Federico Paci, ci ha illustrato nei dettagli il programma, sottolineando, oggi più che mai, l’importanza della musica nella vita di ciascuno di noi. Soddisfazione da parte della Virgili per questa che è la 70^ stagione estiva della Gioventù Musicale d’Italia, che quest’anno coincide con settanta anni di attività dell’associazione. Anche da qui l’ampia serie di iniziative in programma, iniziata il 20 luglio con il concerto del Sax quartet alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, che terminerà il 3 settembre con il concerto East Side Story al Teatro Mercantini di Ripatransone.

Tre saranno gli eventi cardine della stagione concertistica, ci ha spiegato Rita Virgili: il Festival “Racconti in musica” a San Benedetto del Tronto, giunto alla sua sedicesima edizione, che, oltre a quello del 20 luglio, prevede altri due appuntamenti, sempre alla Palazzina Azzurra, con grandi nomi del concertismo internazionale, come Emanuele Segre, che si esibirà il 7 agosto in “Platero y yo”, e il gruppo di Gianluca Sulli in scena l’8 agosto; il Festival Listz, che quest’anno festeggia venti anni e che inizierà il 18 agosto con un concerto all’alba sulla spiaggia davanti al Kursal a Grottammare, per proseguire al Teatro delle Energie, dove torneranno grandi nomi della musica, come, ad esempio, Maurizio Baglini e Simone Librale, che si esibiranno nella nona sinfonia di Beethoven nella trascrizione di Liszt per due pianoforti, e il baritono Andrea Concetti, che festeggerà trenta anni di carriera proprio il 24 agosto nell’ambito del festival Liszt; due serate al borgo storico di Grottammare: il 26 agosto un festival musicale itinerante e il 28 agosto un concerto di pianoforte nella chiesa di San Giovanni Battista.

Abbiamo chiesto al clarinettista Giuseppe Federico Paci a quali concerti prenderà parte e ci ha detto che lo vedremo esibirsi il 31 luglio nel concerto all’alba, alle ore 5,30, sul colle San Nicolò di Ripatransone, con un quartetto di clarinetti creato quest’anno; il 18 agosto nel concerto all’alba in piazza Kursal a Grottammare, con Massimiliano Pitocco al bandoneon, e il 26 agosto nella serata itinerante al paese Alto di Grottammare, dove ci saranno vari gruppi di giovani musicisti di talento.

Saranno vari, infatti, i giovani talenti emergenti che prenderanno parte a questa stagione concertistica, ha sottolineato Rita Virgili, ricordando che la Gioventù Musicale ha proprio l’obiettivo di promuovere i giovani musicisti e avviarli alla carriera lavorativa. Tra i giovani musicisti di quest’anno, ha voluto segnalare Davide Massacci, talento locale di Grottammare, perché, pur promuovendo i talenti internazionali, non bisogna mai dimenticare quelli del nostro territorio.

Abbiamo, infine, chiesto a Rita Virgili se consiglierebbe alle famiglie di far studiare la musica ai loro bambini o figli adolescenti, indipendentemente se hanno talento. Ha risposto che, se sotto il profilo lavorativo bisogna avere grande spinta e coraggio, soprattutto in questo periodo in cui gli artisti hanno particolarmente sofferto, sotto il profilo formativo e psicologico consiglierebbe sicuramente a tutti di avviare i propri figli alla musica perché, al di là di quello che faranno nella vita, la musica può aiutare a superare i momenti difficili ed è uno strumento formativo di grande importanza che insegna a coltivare rigore e passione.