SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni in Riviera.

A San Benedetto è stato arrestato un 40enne, senza dimora e originario dell’Est Europa, poiché era entrato con artifizi in una casa e non voleva uscire.

Non pago, ha aggredito i carabinieri della Compagnia sambenedettese intervenuti per lo sgombero.

L’uomo, riferiscono dall’Arma, è stato arrestato (convalidato) e punito col divieto di dimora a San Benedetto.

27 luglio

Nella mattinata di ieri, a San Benedetto del Tronto, i Carabinieri della locale Compagnia, in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un’ appartamento in pieno centro dove, con artifizi, un cittadino moldavo di 42 anni, conosciuto alle forze dell’ordine, si sarebbe introdotto rifiutandosi di poi uscirne a richiesta dei proprietari che sono stati costretti a chiedere aiuto il 112. L’uomo, alla vista dei militari, si sarebbe scagliato con violenza su di loro che cercavano di convincerlo ad uscire dall’abitazione occupata illegalmente. I Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e accompagnarlo in caserma dove, a termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio. Il 42enne, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, potrà fornire nelle prossime ore la propria versione dei fatti e spiegare quanto accaduto.

L’operato dei Carabinieri sul territorio provinciale continuerà in maniera vigorosa attraverso mirati controlli soprattutto nei luoghi più frequentati, sempre pronti ad intervenire in caso di necessità dei cittadini.