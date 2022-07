MONTEFIORE DELL’ASO – E finalmente, dopo un lungo periodo di Stop, la Pro Loco di Montefiore dell’Aso è lieta di annunciare l’evento clou dell’estate montefiorana : La Sagra della Frutta – Fruit Disco Party!

Nella serata del 18 Luglio in Assemblea Pubblica, a seguito della riconferma della Presidenza di Andrea Mignucci, sostenuto da un direttivo e un consiglio in parte rinnovati, sono state confermate le date della manifestazione che per due anni aveva subito un brutto stop a causa del Covid 19.

“Mi rende molto orgoglioso poter far parte ancora di questo gruppo…ripartiamo con uno spirito nuovo e

tante idee che porteranno un grande blasone a Montefiore” le parole del Presidente.

29-30-31 Luglio, 3 date ricche di eventi, musica e piatti a base di frutta da gustare

Venerdì 29 presso Parco de Vecchis dalle 19:30 “Aperifruit” Anteprima della festa più fresh dell’estate montefiorana!

In una location suggestiva e cara a tutti i montefiorani, “il monte” si presta ad ospitare una collaborazione speciale con Pasticceria Dorina e Pizzeria Parco dei Pini. Un aperitivo unico tra coktails, specialità gastronomiche e tanta buona musica con un dj set realizzato da ben 6 dj, tutti della zona.

Evento su prenotazione: 334 392 0212

Sabato 30 Piazza Risorgimento e Piazza della Repubblica “Fruit Disco Party”

Dalle 19:30 Piazza Risorgimento : Stands aperti con tante leccornie da gustare e musica live con i Derelict. Alcune anticipazioni sul menù? Spezzatino con le mele, Strozzapreti con pesca della Valdaso e l’unica, originale “Macedonia con la Pimpinella”

Dalle 22:30 Piazza della Repubblica ospiterà il tanto atteso Fruit Disco Party ideato e realizzato dai ragazzi del “Carnival Flower” e dallo staff della Pro Loco Dj Set con Marco C. & Daniele T Voice.

Ospite della serata Federico Carli in arte CarlettoLife! Un personaggio unico che, grazie alle gag realizzate con Nonno Faustino, è riuscito a spopolare tra i più giovani (e non solo) fruitori dei Social.

Domenica 31 Piazza Risorgimento

Stands aperti dalle 19:30 Gustosi piatti tradizionali alternati a leccornie a base frutta

Ore 17:00 – Piazza Risorgimento

Presentazione del ricettario Fruttaintavola creato dai bambini in collaborazione con Millennium Coop. Sociale

Ore 17:30 Una mela al giorno toglie il medico di torno?

Incontro tematico con la biologa nutrizionista Dott.ssa Maristella Marchetti

Ore 18:30 Il mistero delle fiabe divorate

Lettura drammatizzata a cura dell’autrice Carolina D’Angelo.

Un viaggio tra fiabe e sapori da gustare insieme con la formula magica di… “Tavolino, apparecchiati!”

Dalle 20:30 Musica Live con Outlet live music