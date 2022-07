MARTINSICURO – Tutto pronto per una nuova puntata di “Sport in Campo”, questa settimana con la Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro, la società di pattinaggio corsa che vanta tanti titoli nazionali, europei e mondiali. Appuntamento stasera alle 18.45.

La vice presidente Tina Bosica ha passato in rassegna gli ultimi risultati ai Campionati italiani su pista e ai World Games, a cui ha preso parte l’atleta di punta Asja Varani, e presentato la gara che si svolgerà il 30 e 31 luglio nella cittadina truentina, la Domenico Bosica Roller Race.

Per Marta e Antonio non poteva mancare una prova sui pattini, supportati da Asja Varani. Non capita tutti i giorni di allenarsi con una campionessa mondiale!