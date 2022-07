SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per permettere alcuni lavori della ditta E-distribuzione nel quartiere Sentina, dalle 9 alle 16.30 di martedì 2 agosto sarà interrotta la fornitura elettrica in alcune vie cittadine.

L’interruzione interesserà alcuni civici di via dei Laureati, via Cola di Rienzo, via Fieramosca, via Ferrucci, via da Brescia e via da Barbiano, come indicato nei manifesti che saranno affissi in strada.

Durante l’orario indicato, l’energia elettrica potrebbe essere riattivata momentaneamente: a tale proposito, si raccomanda di evitare imprudenze e di non utilizzare ascensori per tutta la durata degli interventi.