RIPATRANSONE – Di seguito una nota stampa, diffusa sui Social in questi giorni, del sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi.

Sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza delle opere custodite ed esposte nella Chiesa Monumentale di San Filippo. Le operazioni, coordinate dal Dottor Moriconi della Soprintendenza Abap Ap-Fm-Mc diretta dall’architetto Giovanni Issini, sono realizzate dalla squadra del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco alla presenza dell’ingegnere Vannarelli e diretta dell’ingegnere Luca Verna, Comandante Provinciale.

Comunico inoltre che venerdì scorso, nei 10 giorni previsti dall’incontro avuto in Comune con il Prefetto, Carlo De Rogatis, abbiamo inviato il progetto di messa in sicurezza dell’edificio e il relativo quadro economico al Ministero dell’Interno per la copertura finanziaria dell’intervento e l’affidamento dello stesso avendo dato disponibilità degli uffici comunali a contribuire al coordinamento delle operazioni.

Ringrazio il Prefetto Carlo De Rogatis per l’estrema disponibilità nel sostenere le procedure amministrative, l’architetto Issini e il Dottore Moriconi della Soprintendenza, il Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, la squadra dei Vigili del Fuoco che opera la messa in sicurezza, l’Ingegnere Vannarelli, coordinatore della squadra e il Comandante Provinciale Ingegnere Luca Verna.

Le opere in buono stato di conservazione saranno custodite nel Museo Archeologico del Comune mentre quelle che necessitano di restauro saranno trasportate nel deposito attrezzato del Ministero al Forte Malatesta di Ascoli Piceno gestito dalla Soprintendenza per il recupero.