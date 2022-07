SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La As Sambenedettese è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Lorenzo Emili. Per il trequartista classe 97 si tratta di un ritorno in rossoblù: dopo diverse presenze in Juniores, nella stagione 2014-15 Emili esordisce anche in prima squadra”.

Così il Club in una nota diffusa e giunta in redazione il 26 luglio.

Di seguito la videointervista rilasciata al Club.