CUPRA MARITTIMA – Il Comune rende noto che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno 26 luglio 2022, alle ore 21:30, in presenza presso la Sede Municipale.

Ordini del giorno:

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE;

2) RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 20.06.2022, AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA IN VIA D’URGENZA (ART. 175 C. 4 TUEL)

3) SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. ART. 193 ART 175 C 8 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

4) ACQUISIZIONE SANANTE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CUPRA MARITTIMA DI BENI IMMOBILI UTILIZZATI COME PISTA CICLABILE GROTTAMMARE – CUPRA MARITTIMA, AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001

5) VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022.

Sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube a questo link: https://youtu.be/_Hgx4HPXYHo