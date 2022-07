SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo a pochi giorni dall’appuntamento annuale più importante per la Bocciofila Sambenedettese.

Domenica 31 luglio infatti i migliori atleti italiani delle bocce si ritroveranno nella nostra città per una avvincente gara. La manifestazione partirà alle ore 9 per concludersi con le premiazioni dei vincitori alle ore 17.30 circa nell’impianto di via Sgattoni.

Per la prima volta la Bocciofila Sambenedettese è stata selezionata dalla FIB nazionale per organizzare una gara ad alto livello Major; sono solo dieci le città in Italia che durante l’anno hanno l’opportunità di poter ospitare i migliori atleti di questa categoria in una competizione di elevato tasso tecnico ed è motivo di grande soddisfazione per la nostra società aver avuto questa occasione.

Un evento dedicato, come ogni anno, alla memoria di Alberto Fioretti, socio dinamico e generoso della Sambenedettese e nella vita privata proprietario della importante azienda LA. PLA.FER.CART che oggi è guidata dai figli ed è lo sponsor principale della manifestazione.

Tra le autorità sportive avremo l’onore della presenza del presidente FIB nazionale Marco Giuno De Santis, del presidente regionale Corrado Tecchi e del CONI regionale Fabio Luna.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Marche e dal Comune di San Benedetto del Tronto e per la premiazione , prevista per le ore 17.30, attendiamo la presenza del Sindaco Antonio Spazzafumo, dell’Assessore allo sport Cinzia Campanelli e del consigliere regionale Andrea Assenti.

L’evento sarà trasmesso Live sul canale streaming della federazione: topbocce.live