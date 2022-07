SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 30 luglio a partire dalle ore 20 il Solano Restaurant & Jonathan Disco Beach ospiteranno la quarantunesima edizione del “Tintarella di Luna”, evento annuale di punta del Rotaract Club di San Benedetto del Tronto.

L’evento prevede una cena a base di pesce con spettacolo, durante il quale assisteremo alla danza aerea della performer Erika Bonafè, oltre al consueto intrattenimento con dj set del rinomato locale.

Per chi volesse godere dell’intera serata, o solamente del dopocena, è possibile scegliere tra i seguenti pacchetti:

Luna: cena e dopocena (40 €)

Stella: dopocena (25 €)

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a “La Fabbrica dei Fiori”, cooperativa sociale che, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore del territorio, opera per perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione sociale dei cittadini attraverso l’inserimento lavorativo di persone che vivono in condizione di disagio mentale, disabilità fisica e marginalità, impegnandole nei settori della produzione e cura di fiori e piante, in serra e in vivaio, e nella creazione e manutenzione di aree verdi.

Sponsor della serata: “Vespasiani Suites”, “Duà Lu Barvir”, “Studio Pilates Contrology”, “Questione Civile- rivista culturale”, “Cecilia Pepe”.

Il Rotaract club invita, chiunque volesse, a trascorrere una piacevole serata tra buon cibo, vino, musica, esibizioni e balli.

Per partecipare basterà compilare la form d’iscrizione al seguente link:

https://forms.gle/19hxgAKfPSVm6bF39

Per ulteriori INFO è possibile far riferimento ai seguenti contatti:

Lucrezia: 333 9905822

Martina: 320 1616162

rotaractclubsbt@gmail.com