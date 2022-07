GROTTAMMARE – La settimana cinematografica di “Cinema in Giardino” a Grottammare, rassegna organizzata dal cinema Margherita di Cupra Marittima, è iniziata con “House of Gucci”, l’ultima opera di Ridley Scott, che qui mette in scena un vero e proprio melodramma in cui si intrecciano potere, sfarzo e cronaca nera con un cast stellare in cui figurano Lady Gaga e Adam Driver, affiancati da Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. Di tono più intimo è il film di martedì 26 luglio, “Nostalgia” di Mario Martone, in concorso al Festival di Cannes 2022, in cui Pierfrancesco Favino intrepreta Felice Lasco, imprenditore che, dopo tanti anni trascorsi all’estero, torna nella sua Napoli, dove ritrova l’anziana madre e gira per i vicoli della città con rinnovata meraviglia. Mercoledì 27 luglio si darà spazio alla commedia con “Il sesso degli angeli” di Leonardo Pieraccioni. Nel film Don Simone, parroco di una chiesa in difficoltà, riceve dallo zio un’inaspettata e redditizia eredità in Svizzera. Giovedì 28 luglio, invece, prosegue la tradizione del film di animazione con “Troppo Cattivi” di Pierre Perifel, in cui una banda criminale di animali tenta l’impresa più difficile: diventare cittadini modello. La programmazione settimanale si chiude il 29 luglio con un intenso film autoriale: “Madres Paralelas” di Pedro Almodóvar, con cui Penélope Cruz ha ottenuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al Festival del cinema di Venezia 2021. Il film racconta il destino di due donne, che si trovano a partorire nello stesso giorno, condividendo la stessa stanza in ospedale, che si intreccia con alcune vicende legate all’identificazione dei desaparecidos della guerra civile spagnola. Storia personale e storia collettiva corrono parallele in quello che è, forse, il film più politico del regista spagnolo.

La programmazione dal 26 al 29 luglio:

Martedì 26 luglio – GROTTAMMARE – NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117′)

Mercoledì 27 luglio – GROTTAMMARE – IL SESSO DEGLI ANGELI di Leonardo Pieraccioni

(ITA 2022, 90’)

Giovedì 28 luglio – GROTTAMMARE –TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel (USA 2022, 100’)

Venerdì 29 luglio – GROTTAMMARE – MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (ES 2021,

120′)

Il costo del biglietto è di € 5,50 intero, 4,5 ridotto; abbonamento 20 € per 5 spettacoli, valido fino al 31 agosto.

Tutte le informazioni su www.cinemaingiardino.it