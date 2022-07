GROTTAMMARE – Sicurezza stradale e riduzione dell’inquinamento sono i temi che la consigliera Alessandra Manigrasso (M5S) porterà al prossimo Consiglio Comunale previsto per giovedì 28 luglio alle ore 17.

L’interrogazione presentata chiede al sindaco Piergallini di effettuare una verifica sulla effettiva qualità dei materiali impiegati per segnaletica orizzontale.

“Non è possibile che già dopo sei mesi la segnaletica si scolorisca fino a quasi scomparire – dichiara la Manigrasso -. Già in passato avevo chiesto una relazione sulla tipologia di vernice utilizzata e sulla relativa garanzia di durata nel tempo. Il colore deve rispettare determinati parametri tecnici, come una certa percentuale di catarifrangenza. In più, se le indicazioni sull’asfalto sbiadiscono entro sei mesi, devono essere rifatte a spese della ditta appaltatrice e non dell’amministrazione comunale”.

Per rimanere in tema di sicurezza stradale, la consigliera pentastellata presenta anche una mozione per chiedere la sincronizzazione dei semafori lungo la SS16.

“L’attuale configurazione dei semafori crea scarsa sicurezza stradale e aumenta lo smog– afferma la Manigrasso – L’onda verde, invece, imporrebbe agli automobilisti una velocità costante, anziché un susseguirsi di rincorse. Anche se, a mio avviso, la priorità rimane comunque quella di costruire rotonde lungo la SS16. Vorrei chiedere le motivazioni tecniche che ne impediscono la realizzazione”.

“La giustezza di una proposta politica o atto amministrativo dovrebbe superare le differenze partitiche e si dovrebbe sintetizzare in un momento di condivisione. Questo era, è, e sarà il nostro obiettivo nei restanti Consigli Comunali e anche fuori dal civico consesso”, conclude la consigliera Manigrasso.