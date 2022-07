TORTORETO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 26 luglio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Continua l’offensiva dei militari dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito dei servizi estivi inerenti l’Operazione “Estate Sicura” disposta dal Comando Generale dell’Arma, nei confronti dei topi sotto l’ombrellone. Infatti, a distanza di qualche settimana da un altro precedente episodio i Carabinieri di Tortoreto hanno identificato un Rosetano 44enne, con precedenti specifici. L’uomo si aggirava sotto gli ombrelloni come un ignaro turista, scrutando le potenziali vittime da ripulire. L’atteggiamento non è però passato inosservato ad alcuni bagnanti attenti, dopo che avevano visto sottrarre da sotto l’ombrellone un borsello di un turista che si trovava in acqua e grazie ad una sorta di “controllo del vicinato”, hanno immediatamente allertato il numero di Pronto Intervento 112, segnalando l’uomo sospetto ai Carabinieri. I militari dell’Arma di Tortoreto hanno subito poco individuato il soggetto che è stato prelevato dalla spiaggia e condotto in caserma. Nel frattempo, è stato anche identificato il turista derubato che è tornato in possesso del borsello contenente due cellulari, € 10 e le chiavi dell’appartamento delle vacanze. L’uomo, già noto alle forze di polizia per pregressi precedenti, è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio per la durata di anni 3 dal Comune di Tortoreto.