SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È solo il primo turno, ma l’entusiasmo per il ritorno della San Benedetto Tennis Cup è già alle stelle.

Il pubblico sambenedettese ha risposto presente già alla prima giornata del torneo Atp Challenger 80 ospitato dal Ct Maggioni, che ha visto scendere in campo già oggi alcuni suoi protagonisti annunciati. Già il turno finale di qualificazioni, fissato per la tarda mattinata, aveva offerto uno spunto importante per interpretare il tabellone principale. Camilo Ugo Carabelli, argentino classe ’99, ha infatti superato in tre set l’azzurro Manuel Mazza accedendo al torneo come giocatore meglio classificato in assoluto. Carabelli, attualmente al numero 118 del ranking mondiale, sfiderà il 26 luglio la promessa perugina Francesco Passaro in un match che sa quasi di finale anticipata.

La serata di lunedì, invece, ha portato sul Campo Centrale due 21enni italiani: Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere al coetaneo russo-kazako Timofey Skatov, sul quale aveva provato a rimontare ritirandosi infine sul 2-2 del terzo set, e Matteo Arnaldi, che ha avuto la meglio sull’argentino Nicolàs Kicker.

Il 29enne Kicker, ex numero 78 Atp, è stato infatti fermato da un problema agli addominali, che lo ha costretto al ritiro nel secondo parziale. Tra i due match sopracitati, è sceso in campo il campione uscente Renzo Olivo, numero 7 del seeding, che ha battuto in tre set Alexey Vatutin. L’argentino sfiderà proprio Skatov, in una partita dall’esito incerto ma dallo spettacolo assicurato.

Il programma di martedì 26 luglio, oltre al big match Carabelli-Passaro, vedrà protagonisti altri giovani italiani come Francesco Maestrelli, Matteo Gigante e Luciano Darderi. Nomi di prestigio sono quelli di Lukas Rosol, giustiziere di Nadal a Wimbledon 2012, Salvatore Caruso e il campione dell’Atp di Santiago 2020 Thiago Seyboth Wild.