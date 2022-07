SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto del Tronto della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche. Martedì 26 luglio, alle ore 21,30, al Circolo Nautico, Alessandro Vanoli presenterà il libro “Storie del mare”. Converserà con l’autore il professor Gino Troli.

Alessandro Vanoli, storico, scrittore e divulgatore, è esperto di storia mediterranea. Ha insegnato all’Università di Bologna e, per un breve periodo, all’Università Statale di Milano, occupandosi di storia del Mediterraneo e della presenza islamica in Spagna e Sicilia. Da anni si occupa anche di comunicazione e divulgazione con progetti teatrali e attività didattiche legate alla conoscenza del mondo islamico e alla promozione della storia come parte irrinunciabile del rapporto tra culture differenti. Collabora con la RAI e con il “Corriere della Sera”. Per Laterza è autore, con Amedeo Feniello, di “Storia del Mediterraneo in 20 oggetti“.

“Storie del mare” è un grande libro del mare, ma non può e non vuole essere una cronaca minuziosa di fatti e cose. Piuttosto, intende essere un racconto, fatto di volti, immagini, suoni e colori, con la speranza di restituire un po’ di quello stupore che gli abissi ci hanno sempre dato. Comincia in un infinito passato, quattro miliardi di anni fa, raccontando una geologia antica e gli inizi della vita, i dinosauri e i pesci primitivi, i mari scomparsi e le grandi catastrofi. E poi giù negli abissi, per riemergere tra barriere coralline, zone acquitrinose, scogli o spiagge di sabbia. Quindi naturalmente la storia. Quella delle prime colonizzazioni, dei mezzi e delle antiche imbarcazioni per affrontare il mare e della nascita dei porti. La storia dei grandi miti, quelli biblici e quelli omerici. E le civiltà dei fenici, dei greci, dei romani e, attorno a questo, le rotte dei mercanti, le storie delle anfore, del corallo; i racconti dei pellegrini e dei vichinghi in America e dei cinesi nell’Oceano Indiano. Una storia fatta anche delle cose più note: la bussola, le caravelle, Cristoforo Colombo, Magellano, Vespucci e i pirati dei Caraibi, senza mai dimenticare che tutto questo ha a che fare anche con le balene e gli squali, con i tesori nascosti, con le leggende del kraken, del maelstrom, dell’olandese volante e di tutto quanto ha alimentato la nostra fantasia per secoli fino al presente, ovviamente, con la crisi ambientale e lo scioglimento dei ghiacci. Perché fare una storia del mare vuol dire parlare dei nostri sogni più profondi, ma anche ricordarci che, alla fine, siamo solo una specie tra altre specie; siamo parte del mare ed è questa, forse, la cosa che più conta in tutta questa avventura millenaria.