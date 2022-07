SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Rivedere il volto di Francesca Mascaretti su un manifesto funebre che assegna al 25 luglio la data della sua morte è stato un duro colpo per quanti nel Circolo dei Sambenedettesi l’hanno conosciuta vivace e attiva in un’opera di ricerca e testimonianza della storia sambenedettese”.

Così in una nota giunta in redazione il 25 luglio il Circolo dei Sambenedettesi: “Storia di cui è stata a suo modo protagonista per aver condiviso con la sua famiglia il percorso di crescita della città, riportandone un deposito di memorie di cui si è alimentato costantemente il suo sentimento di appartenenza. Numerose le pubblicazioni del Circolo che conservano il frutto di questo suo legame profondo con la nostra realtà, rivisitata con amore e competenza anche e soprattutto negli aspetti linguistici del passato”.

“A Francesca, che per ragioni di salute non ha potuto partecipare alle nostre iniziative più recenti, il Circolo dei Sambenedettesi dedica un saluto affettuoso ringraziandola per quanto ha voluto offrire al Circolo e alla città” si conclude la nota.