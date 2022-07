CUPRA MARITTIMA – Proseguono gli spettacoli della ventiquattresima edizione del TAU, Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico, che offre l’opportunità di godere di luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione, a cura della Regione Marche, di AMAT, di MiC e dei comuni del territorio.

Giovedì 28 luglio, nel Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima, alle ore 21,30, l’appuntamento è con “Seneca e Lucilio. Lettere nell’immensità del tempo” con Giovanni Seneca alla chitarra, Lucilio Santoni voce narrante e Anissa Gouizi al canto. Le lettere di andata e ritorno fra Seneca e Lucilio sottolineano che il sapere non è un algoritmo, bensì un dialogo dell’anima con se stessa, un dialogo che si fa canto e ci invita a salire a bordo della vita, per ricordare come eravamo e immaginare come potremmo essere. Uno spettacolo di armonie che risuonano nel tempio della poesia, per sollevare definitivamente lo sguardo verso l’alto, l’oltre e l’altrove.

Ad arricchire la proposta per il pubblico ci sono gli AperiTAU, passeggiate di storia. Prima dello spettacolo, alle ore 19, visita guidata all’Area Archeologica del Foro Romano a cura del comune di Cupra Marittima.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: Iat Cupra Marittima 0735 779193.