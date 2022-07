CAMPOFILONE – E’ il borgo di Campofilone, a pochi minuti da Fermo, insieme a quello di San Ginesio, a 40 km da Macerata, il protagonista di un nuovo capitolo di “Paesini“, progetto nato dalla collaborazione tra What Italy Is, collettivo di Content Creator, che ha lo scopo di raccontare l’Italia di oggi, ed Eolo, Società Benefit e principale operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite la tecnologia FWA. Il progetto consiste in 52 storie raccontate tutto l’anno sui social, riguardanti luoghi remoti del nostro Paese e persone comuni che, in queste località, anche grazie a internet, sono riuscite a realizzare il proprio sogno di vita.

Questa volta il collettivo è venuto nelle Marche, precisamente a Campofilone, per conoscere il suo prodotto più celebre: i “Maccheroncini di Campofilone”, una specialità regionale che nel 2013 ha ottenuto la certificazione IGP, diventando di fatto uno dei simboli gastronomici della nostra regione. Nel centro storico del piccolo borgo si trova l’azienda di Vincenzo Spinosi, che ha presieduto l’Associazione dei produttori di maccheroncini. Dopo aver preso in mano il lavoro avviato dal padre, con il suo spirito imprenditoriale e il suo approccio alla vita, ha valorizzato il territorio, fino a ricoprire i ruoli di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana e di ambasciatore delle Marche a Expo 2015. Una storia imprenditoriale di successo che, partendo dal secolo scorso, prosegue oggi grazie ad internet e ai social media e al supporto di Marco, il figlio di Vincenzo, che si occupa dell’implementazione del mondo digitale e del branding intorno al maccheroncino di Campofilone e ad altre tipologie di pasta all’uovo create dal padre, come gli Spinosini e i Bentagliati.

Proseguendo poi verso l’entroterra, i ragazzi del collettivo si sono recati a San Ginesio, a circa 40 km da Macerata, un paesino la cui storia recente è inevitabilmente legata ai terremoti, soprattutto quello del 2016, che ha reso inagibile gran parte del centro storico. Qui l’incontro con Valentina Polci, docente a contratto in comunicazione e linguaggio politico all’Università di Macerata, ricercatrice all’Università di Camerino in processi culturali e comunicativi e proprietaria dell’unico affittacamere del paese: Est Locanda. Dopo l’ultimo violento terremoto, Valentina ha deciso di fare una scelta controcorrente: comprare un immobile vicino casa sua, sulla via all’ingresso del centro, e, dopo averlo sistemato, avviare una piccola attività di accoglienza turistica. Oggi, la sua piccola e curata attività è supportata dall’uso di internet e dei social network, canali di promozione e opportunità di prenotazione delle sue due camere con vista, affacciate sulla valle e sui Monti Sibillini, strumenti fondamentali per combattere lo spopolamento del paese.

