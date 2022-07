SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riaprirà domenica 31 luglio l’area museale interna della Villa Marittima, l’area archeologica di piazza Sacconi, sita nel cuore del Paese Alto.

Lo spazio ospita i resti di una villa di età romana emersa durante dei lavori di messa in sicurezza del sottosuolo nel quartiere ed è stato chiuso al pubblico per alcuni mesi per permettere i lavori di rinnovo della pavimentazione della piazza. Dopo il completamento di questi interventi, avvenuto negli ultimi giorni, l’interno della struttura torna a essere nuovamente accessibile.

Come l’estate scorsa rimarrà interdetta, come area di cantiere, una parte della piazza poiché a causa delle ormai note difficoltà di approvvigionamento dei materiali, il Comune è ancora in attesa che vengano rifinite le strutture delle due teche che ospiteranno i reperti dello scavo, alcuni dei quali sono stati rinvenuti solo lo scorso anno e sono ancora in fase di restauro ad opera degli archeologi.

Per la riapertura completa dell’area museale, interna ed esterna, si stima che i lavori saranno completati in autunno, ma i visitatori potranno già vedere gli spazi interni aperti al pubblico visitando l’area dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 23.