FERMO – Carabinieri in azione in questi giorni.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato due persone per truffa sul Web.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 25 luglio dall’Arma, provvedimenti inevitabili dopo gli accertamenti compiuti a seguito della segnalazione ricevuta dalle vittime.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.