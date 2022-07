CUPRA MARITTIMA – La minoranza del gruppo consiliare “Cupra Obiettivo Comune”, composta dai consiglieri Luca Vagnoni, Graziano Cognigni e Valerio Sbaffoni ha richiamato l’amministrazione su temi cruciali per la città, a cominciare dall’edilizia scolastica. Attualmente la scuola dell’infanzia, la primaria, la secondaria di 1° grado e l’istituto professionale sono riuniti in un unico plesso la cui struttura ha suscitato numerose perplessità in termini di sicurezza. Abbiamo sentito anche il consigliere Teresa Pomili.

Consigliere Pomili, anche lei è d’accordo sul fatto che il plesso scolastico necessiti di interventi urgenti? Cosa ne pensa della decisione della giunta Piersimoni di stralciare il vecchio progetto per rifarne uno nuovo?

“È risaputo da anni che l’edificio scolastico presenta numerosi problemi e procedere con celerità alla sua ristrutturazione è fondamentale. Sono anche d’accordo con la decisione di stralciare il progetto precedente, risultava troppo impattante. Non condivido l’atteggiamento di chi vuole criticare l’amministrazione in carica ad ogni costo: i progetti in cantiere sono numerosi, in primis quello della scuola. Chiaramente ci sono dei tempi logistici e burocratici da considerare prima di vedere la realizzazione concreta delle opere. Direi, quindi, di rispettare le tempistiche prima di criticare”.

Le critiche di Cupra Obiettivo Comune non si fermano soltanto all’edilizia scolastica, ma vertono anche sulle recenti sperimentazioni effettuate sulla viabilità. Per diversi giorni, a cavallo tra giugno e luglio, il lungomare Nord di Cupra è stato oggetto di un cambio di viabilità che ha suscitato non poche polemiche, introdotto con l’obbiettivo di recuperare posti auto in centro. Conclusi i giorni di prova, si è deciso di tornare alla viabilità ordinaria.

Cosa ne pensa di questa decisione?

“Anche in questo caso apprezzo la buona volontà dell’amministrazione di voler provare a risolvere l’annoso problema dei parcheggi in centro. Condivido anche la scelta di fare la prova tra giugno e luglio. Se fosse avvenuta in un altro periodo, meno affollato, non avremmo potuto valutare obbiettivamente la sua efficacia. Personalmente ho ricevuto anche tanti pareri positivi anche da parte di residenti. Chi prova ad attuare dei cambiamenti, è normale che sia più esposto a delle critiche ma l’immobilismo delle amministrazioni precedenti, a cui abbiamo assistito, è stato deplorevole. Il compito dell’opposizione è capire se l’amministrazione sta procedendo nel verso giusto e, a mio avviso, per il momento sta lavorando bene. È giusto che procedano”.