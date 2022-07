E’ in arrivo la terza puntata del podcast che non s’ha da fare, ma che noi, per motivi che sfuggono ai più, continuiamo a registrare.

Ospite martedì alle 18.45 sarà il rapper sambenedettese J.And, che con le sue hit ha fatto ballare la Riviera delle Palme e non solo (Lu Mare, Chico De La Calle, Esta Noche, per citare alcuni dei brani di maggior successo).

A “Latte Macchiato” però, come avrete ben capito, non verrà a fare una canonica intervista. Bensì ci sfideremo a suon di dissing e freestyle, per una chiacchierata che ripercorre sia le sue origini musicali sia quelle del rap italiano e americano: da Eminem, a Caparezza. Da Tupac a Sfera Ebbasta…

Appuntamento dunque a domani con Gianmarco “Evo” Marconi, Antonio Di Salvatore e il saccente pesce Manolo.