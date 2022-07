SAMB 2022-2023 – Fare gli auguri alla mia squadra del cuore quando parte per il ritiro è normale e io glieli faccio con tutto il cuore. Ma ciò non mi esime dal dover fare riflessioni e considerazioni.

Che erano normali ai tempi della serie B e serie C (ma chi “scème cumprate?”, oppure “quelle è furte” quest’anno sono ottimista). Lo facevamo in base ai nomi dei nuovi acquisti e del loro passato.

Anche in serie D e la mia esperienza, ma credo di chiunque abbia un minimo di conoscenze calcistiche, mi suggerisce un particolare: posso esserci eccezioni (in questo il calcio è maestro) ma le ‘statistiche’ dicono che, per vincere i campionati di Quarta Serie, servono giocatori trentenni, under a parte (Recanatese , l’ultimo esempio, il Campobasso il penultimo, le Samb di Gaucci e Fedeli per quel che ci riguarda) che scendono dalla C e in qualche caso dalla serie B per un solo motivo, questo: “Scendo di categoria dove potrò fare la differenza ma per farlo voglio tanti soldi”. Normale.

I miracoli e le eccezioni possono starci ma anche le previsioni come si fanno normalmente in tutte le città del mondo. Un esempio: l’Inter ha perso Dibala e non si è rinforzata, è una riflessione ad hoc.

Tornando a noi, la rosa partita oggi per il ritiro non fa ben sperare, purtroppo.

I cognomi sono prevalentemente sconosciuti, nessun giocatore sceso di categoria per i motivi che dicevo prima, non lasciano spazio all’ottimismo. Per ora sicuramente ma prima dell’inizio tutto può accadere. Speriamo bene.

E qui mi viene in mente il commento di un nostro lettore: “Dopo un girone di ritorno strepitoso, la cosa più facile per salire in serie C, era quella di confermare la squadra in blocco o quasi, perché già affiatata e assemblata e che il tecnico confermato conosceva a menadito”.

Per esempio due centrocampisti da alternare con Angiulli e Lulli che hanno bisogno di rifiatare, per via dell’età, un buon portiere giovane di riserva ma anche lo stesso Abbrandini andava bene, una giovane punta con caratteristiche diverse di Fall e Cardella. Un difensore esperto in più.

Rispetto agli altri campionati vinti dalla Samb in serie D sarebbe stato un vantaggio incredibile per Alfonsi & C. Non è stato fatto. Perché?