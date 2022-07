SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alessio Collini, presidente della neonata AS Sambenedettese Calcio a 5, ci ha anticipato i piani per la prossima stagione sportiva.

La società presieduta dal giovane imprenditore si prepara ad affrontare il suo secondo campionato consecutivo di Serie D: quella che sta per iniziare, tuttavia, sarà la prima in cui si potrà fregiare dello stesso nome della squadra del presidente Renzi. I due, lo scorso maggio, hanno infatti siglato un accordo che tuttavia si limita alla concessione del nome, del marchio e del materiale tecnico.

«Chiamandoci Sambenedettese e rappresentando San Benedetto del Tronto abbiamo una responsabilità sulle spalle» – spiega il presidente Collini – «è un onore, ma anche un onere. In qualsiasi campo andremo a giocare, i nostri avversari daranno il 110% contro di noi. È un po’ come quando, qualche anno fa, la Samb giocava in Eccellenza: girava nei campetti di tutta la provincia e ogni volta che si andava lì era una guerra, perché arrivava la Sambenedettese con il suo nome e il suo blasone. Questo ci comporta una grande responsabilità, perché dovremo fare un campionato di vertice. Non a caso, ho riconfermato mister Davide Michetti, che l’anno scorso ha fatto la sua seconda esperienza da allenatore in Serie D con San Benedetto City, perché mi fido ciecamente di lui. Da giocatore di calcio a 5 ha vinto tutto, in una carriera durata vent’anni che ha fatto di lui uno dei più grandi conoscitori della disciplina: io sulle scelte tecniche non metto bocca.

Ho messo a disposizione un budget importantissimo per la categoria, un unicum senza precedenti per la Serie D. È stata fatta una campagna acquisti importante, sono stati presi tutti giocatori da squadre di Serie C1 e C2 della zona, giocatori che hanno vinto ogni tipo di campionato. Abbiamo delle trattative in corso, anche con ragazzi della Serie A. Dal punto di vista economico, i ragazzi accetterebbero subito. Il problema è farli scendere di categoria: purtroppo la Serie D non piace a nessuno, ma entro la metà di agosto conto di fare un bel regalo al mister. La Rosa è più che competitiva ma lui vuole la ciliegina sulla torta: Michetti stesso segue in prima persona alcune trattative, spero di poterlo accontentare e di fare un campionato di vertice».

Investirete anche sulle strutture?

«Noi per quest’anno abbiamo deciso di confermare il campo Sabatino D’Angelo all’Agraria, per sfruttare due fattori: il primo è che è un campo dalle piccole dimensioni, quindi per la rosa che abbiamo creato, sempre a detta del mister, riusciremo a esprimerci meglio; il secondo è che la sentiamo nostra come struttura, quindi abbiamo la possibilità di fare un po’ come vogliamo: abbiamo le chiavi, entriamo e usciamo, con orari comodi per la squadra e senza dover rendere conto ad altre venti società sportive. L’anno prossimo, se magari dovesse arrivare la promozione, saremmo obbligati da questioni regolamentari a spostarci al Palasport B. Speca»

Questione importante, a livello di budget, è quella legata agli sponsor: la Samb Calcio a 5 ha tante partnership, siete contenti del lavoro svolto in questo senso?

«In 11 anni di presidenza di società sportive ho avuto sempre quote marketing importanti, però devo ammettere, con tutta l’onestà intellettuale che mi contraddistingue, che con il brand Sambenedettese ho superato ogni più rosea aspettativa. Abbiamo raggiunto una quota marketing simile a quella che raggiunge una squadra di Serie B di calcio a 11. Questo, come ho già spiegato, ci ha permesso di mettere sul piatto un budget importante. Ne approfitto per ringraziare la città, perché una città che risponde in questo modo a un progetto neonato, con il nome Sambenedettese Calcio a 5 ma rappresentato da me, che vivo il territorio da dodici anni e non posso che essere grato a questa città, perché mai mi sarei aspettato in 20 giorni di campagna marketing di fare 21 collaborazioni e di raggiungere una quota di collaborazioni così importante. Questo testimonia il fatto che San Benedetto è viva, il territorio è vivo, è semplicemente alla ricerca di un progetto sano, serio, messo nero su bianco».

Dal punto di vista della tua presidenza – ormai ultradecennale nonostante la giovane età – senti più pressione ora che hai il blasone della Samb da difendere, oppure quello del calcio a 5 è un mondo che vive meno pressioni?

«Adesso che ci chiamiamo Sambenedettese Calcio a 5, abbiamo lo stemma storico, giochiamo con le divise Nike, stiamo uscendo con il sito web, abbiamo assunto un social media manager: è l’identikit di una società professionistica, identica a quella di una squadra di calcio a 11. Questo comporta tante responsabilità, perché considerando il modo in cui ha risposto il territorio, dopo la Samb di calcio a 11 c’è la Samb calcio a 5. Spero che il venerdì tanti tifosi della Sambenedettese e tanti appassionati di sport vengano a sostenerci al campo. Poi, la domenica, tutti a sostenere la squadra di calcio a 11: una sinergia tra le due società, dal punto di vista del tifo. Sono debitore nei confronti della città e del territorio, per la fiducia che ha riposto in me e in questo progetto: dovrò fare di tutto per ripagare i miei sostenitori»