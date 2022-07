MONTEPRANDONE – Subito un derby per l’Handball Club Monteprandone, subito una sfida di grande fascino. Sarà esordio al Colle Gioioso contro la Polisportiva Cingoli, sabato 3 settembre alle 18. La prima di 26 tappe nel girone B di Serie A2. L’ultima per i blu l’8 aprile 2023 a Bologna, avversario lo United.

La Federazione ha ufficializzato il calendario della prossima stagione. Fra poco più di un mese la squadra di coach Andrea Vultaggio, che lunedì comincerà la preparazione, giocherà il suo settimo campionato della storia in A2.

Le soste: due settimane a ottobre, lo stesso a Natale. Altri stop: il 4 febbraio e il 4 marzo.

Queste, invece, alcune delle tappe significative per Monteprandone: la prima trasferta subito a Sassari, col Verdeazzurro, il 10 settembre; il secondo derby, sul parquet di Camerano, il 24 settembre, mentre Chiaravalle sarà al Colle Gioioso il 29 ottobre.

La stagione regolare si chiuderà ad aprile, prima che scatti la nuova formula delle Finals. Sei i posti a disposizione al piano di sopra: due in Serie A Gold (vi accedono le prime tre dei gironi A e B e le prime due del gruppo C) e quattro in Serie A Silver (in gara quarte, quinte e seste dei gironi A e B, terza e quarta del gruppo C).